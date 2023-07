Barbie | i fan terrorizzati dalla trovata di marketing estrema di Dubai | Mi verrebbe un infarto

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un gigantesco modello 3D diè stato posizionato di fronte al Burj Khalifa, a, ma ciò che i passanti non si aspettavano è quello che è successo dopo. Warner Bros potrebbe aver ecceduto con la sua incredibilmente efficace campagna diper, facendo quasi morire di spavento i passanti che transitavano davanti al Burj Khalifa, celebre grattacielo di. La particolarediè rapidamente divenuta virale per la sua natura "terrificante. Di fronte al grattacielo più alto del mondo è stato posizionato un gigantesco modello virtuale in 3D diche indossa i suoi iconici occhiali da sole con montatura bianca e il costume da bagno a righe bianche e nere. A intervalli regolari, la bambola Mattel fa un passo fuori ...

2, le folli idee deiL'incredibile performance commerciale ottenuta daè stata arricchita da un feedback social davvero senza pari fin da quando, settimane prima della release, le ...Come al solito servirebbe equilibrio, quello che idi un film originale Disney sostengano ... regista e scrittrice del recentissimo). Nel nuovo film pare proprio che ci saranno delle ...... scatenando la reazione deisotto l' hashtag #BenderGate . Fortunatamente, alla fine la ... la sua storia Arriva il film di: ecco tutto quello che c'è da sapere La corsa all'oro dell'...

Barbie, i fan terrorizzati dalla trovata di marketing "estrema" di Dubai ... Movieplayer

Ed è stata proprio Greta Gerwig che, intervistata dal New York Times, ha spiegato di non avere in programma di lavorare ad alcun Barbie 2, almeno per il momento.Nelle sale italiane continua ad andare fortissimo il film 'Barbie', che ha segnato numeri da record anche nel weekend. Sold out anche i 4.000 bucket per popcorn dedicati ...