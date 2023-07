Barbie | Greta Gerwig ama Sylvester Stallone al punto di omaggiarlo nel film

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 luglio 2023)diventa ildi riferimento di Ken in, l'omaggio frutto dell'amore die Ryan Gosling per il divo di Rocky. Tra la miriade di citazioni e Easter egg contenuti in, un omaggio in particolare ha fatto sorridere il pubblico, quello dedicato a, personaggio apparentemente lontanissimo dall'universo di, ma che la registaadora. In, il Ken di Ryan Gosling è ispirato a vestirsi come un "vero uomo" quando scopre le foto dinegli anni '70. La decisione di utilizzarecome ispirazione per Ken è venuta proprio da ...