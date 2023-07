Barbie è un brand movie divertente e ipocrita

Leggi su 900letterario

Come una medicina. Prima, durante e dopo la sua uscita é infatti d'obbligo assumere pillole di dibattito su "", ilche tiene in allarme i gruppi e i singoli che al cinema chiedono soprattutto come e con chi si schiera. Certo in questo caso le motivazioni risultano meno rudimentali del solito perché, com'é stato abbondantemente divulgato, l'impresa era di quelle che fanno tremare i polsi ovvero tradurre in un superspettacolo con vista sugli Oscar i personaggi e l'universo della bambola più famosa della storia e dunque più esposta ai venti o meglio ai tornadi dei mutamenti del costume e i rivolgimenti delle sensibilità sociali, culturali, pedagogiche e antropologiche.