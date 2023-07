: caldo e gas serra colpiranno anche la crescita'. Sul tema, Repubblica intervista Luca ...abbandoni chi non vuole vedere' in riferimento alla visita imminente in Usa della premiertanti ...Lo affermain uno studio dal titolo 'Dinamica delle temperature e attività economica in ... Uno scenario di emissioniaumenti di temperatura di +1,5°C al 2100 potrebbe frenare la ...Nella ricerca, firmata da quattro studiosi (tre economisti della Vigilanza e un membro dell'Istituto scienze dell'atmosfera e del clima), per la prima volta si analizzano,metodi scientifici e ...

Bankitalia, 'con temperature alte -9,5% Pil al 2100' Agenzia ANSA

di Giuseppe Gaetano, editor in chief È stretta sul credito alle imprese anche nel secondo trimestre del 2023: i criteri di offerta hanno registrato un ...Tajani a sorpresa: “Applichiamo i minimi contrattuali”. Avevano trovato l’accordo Draghi, l’ex ministro Orlando e i sindacati. Poi cadde il governo ...