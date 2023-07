Balogun non l’unico | altri due in cima alla lista dell’Inter – TS

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’attacco sarà il reparto su cui l’Inter lavorerà a partire dprossima settimana una volta risolta la grana portieri. Falorinnon è, ce ne sonodue sullanerazzurra.– Falorinnon si allena più con i compagni all’Arsenal, vuole la cessione e spinge. L’Inter arriva a 40 milioni di euro, ossia i soldi stanziati già per l’affare Romelu Lukaku poi saltato con il Chelsea. I Gunners ne chiedono almeno 50, la forbice è perciò di 10 milioni di euro. Le alternative sono ben due in caso di esito negativo: Alvaro Morata e Beto. Per entrambi i contatti sono frequenti, anche se lo spagnolo è stato da poco convocato per la tournée estiva dall’Atletico Madrid. fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

...Sandro Sabatini si era chiesto che fine avessero fatto gli introiti della Champions e come mai... Orban, Wahi,, Guler, veri talenti mentre qui si continua con parametri zero', 'Sembra ...... in cima a tutti, c'è poi il preferito della società: Folarin. L'Arsenal ha sparato alto ma ... Insomma, bravo madel tutto pronto. Come d'altronde Thuram. E in una rosa che vuole competere ...è la grande suggestione. Giovane, con grande fisico, l'attaccante dell'Arsenal ha una valutazioneinferiore ai 40 milioni di euro e sarebbe disponibile ad un trasferimento all'estero. ...

Inter, non solo Balogun: resta viva l'idea Beto per l'attacco Calciomercato.com

Dall’attacco alla porta: dopo la rottura con Lukaku i nerazzurri hanno sondato Dybala. Inzaghi ancora senza un numero uno: l’assist può arrivare dalla Juventus ...Nel calciomercato dell'Inter tiene banco la questione attaccante: Balogun richiede spazio mentre Marotta non dimentica l'opzione Scamacca ...