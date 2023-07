Balogun in pole col ‘pacchetto’ Lukaku! Inter | in arrivo Ausilio ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è inper rafforzare l’attacco dell’della prossima stagione. La dirigenza è pronta a mettere sul tavolo l’offerta recapitata per Lukaku. Nel weekend, l’dia Tokyo potrebbe essere la chiave LA FORMULA ? Folarinsale in cima alla lista dell’. L’americano 22enne dell’Arsenal, che piace tanto alla dirigenza e ad oggi meno a Simone Inzaghi – il quale preferisce Alvaro Morata – non si sta allenando con i Gunners e presto può arrivare l’accelerata definitiva. L’si è convinta di una cosa: in attacco serve imprevedibilità.può essere l’arma vincente. Pronto per lui e per l’Arsenal ilLukaku: ovvero, un’offerta da 35 milioni di euro, tra prestito e obbligo ...