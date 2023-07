Balene spiaggiate | trovate 51 in Australia VIDEO

Oltre 50muoionoin Australia, lotta contro il tempo per salvarne altre 40 "Purtroppo, 51sono morte durante la notte dopo uno spiaggiamento di massa", ha detto in una nota ...26/07/2023 01:40 Condividi Link https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/07/26/video/_australia - 409015051/ Copiato negli appunti https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/07/26/video/...I responsabili del servizio faunistico di Wa Parks and Wildlife Service si sono recati sulla spiaggia per tentare in tutti i modi di riportare verso il largo i cetacei, noti come delfini o...

Almeno 50 balene spiaggiate in Australia. Corsa contro il tempo per salvarne il più possibile la Repubblica

(LaPresse) Quasi 100 balene pilota si sono arenate su una spiaggia dell'Australia occidentale martedì e circa la metà è morta mercoledì ...E' accaduto a Perth. I volontari del servizio statale per i parchi e la fauna selvatica stanno cercando di salvare 46 balene sopravvissute guidandole in acque più profonde ...