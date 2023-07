Bagnino salva coppia dal mare agitato | poi viene picchiato dai turisti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Prima hato unache rischiava di annegare lanciandosi nel. Poco dopo avverte un altro gruppo didei rischi che correvano restando in acqua. Ma per tutta risposta uno di questi lo aggredisce colpendolo con un pugno. È quanto è accaduto, nel pomeriggio del 25 luglio...

Il responsabile è un 33enne napoletano Dopo il colpo subito, il giovane è caduto a terra sulla sabbia. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha portato il ragazzo in pronto

Bagnino salva coppia, ma poi viene picchiato da un bagnante per aver chiesto di uscire dal mare agitato La Repubblica

Prima ha salvato una coppia di fidanzati. Poi è stato picchiato da altri turisti che erano stati invitati a non tuffarsi nel mare agitato. E' quanto è accaduto, ieri pomeriggio, a un giovane bagnino d ... I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, quando le condizioni meteomarine sono improvvisamente cambiate e sulla costa cilentana si sono verificate forti mareggiate