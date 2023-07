Avellino Summer Fest | Rhove si esibirà a San Tommaso

. 'Con i ragazzi di Nuova Generazione e Rosa Chemical abbiamo dato il via all'Festival 2023. Quest'anno abbiamo voluto portarenella contemporaneità, rinnovando la selezione musicale, facendo popolare le strade della nostra città da persone di tutte le .... 'Una piazza Libertà strabordante di persone ha festeggiato con noi l'anteprima dell'Festival e l'esaltante esibizione di Rosa Chemical ', lo ha scritto subito dopo il concerto, il sindaco di, Gianluca Festa . L'istrionico artista però si è fatto attendere dai ......provenienti da tutta Italia e dall'estero hanno avuto la possibilità di prendere parte al...DANZA d'aMare" è stata l'esibizione "Carmen" della scuola Accademie di Ballet Classique di...

Avellino Summer Festival, Festa: "Rosa Chemical esaltante. Sarà una estate fantastica!" AvellinoToday

“Ci tenevamo a regalare a San Tommaso una grande serata in occasione delle festività di Sant’Alfonso, tradizione molto sentita da tutto il quartiere. Ebbene, il 4 agosto, in via Don Luigi Sturzo, ci s ..."Purtroppo, malgrado la grande partecipazione del pubblico, non sono mancate criticità nella serata inaugurale dell'Avellino Summer Festival 2023 di Rosa Chemical". A sottolinearlo Giovanni Esposito d ...