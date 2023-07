Avellino e Russo ancora insieme | ufficiale il rinnovo | i dettagli

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRaffaelee l’. Dopo settimane, lunghe èilcon il numero dieci. Ecco la nota del club irpino: “L’U.S.1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Raffaele. Il calciatore biancoverde ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2025. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

