Avelino-Paganese | venti indagati | cinque sono irpine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi comunica che personale della DIGOS delle Questure di Avellino e di Salerno, nell’ambito di un’attività di indagine delegata e coordinata da questo Ufficio, ha proceduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 20 soggetti,residenti in questa provincia e quindici in quella di Salerno, precedentemente deferiti per i reati di tentata violenza privata, danneggiamento, rissa, lesioni e blocco stradale, tutti aggravati ai sensi dell’art. 61 comma 11 septies C.P., per aver commesso il fatto in occasione di una manifestazione sportiva. I fatti risalgono al pomeriggio del 24 ottobre 2021, al termine dell’incontro di calcio Avellino –allorquando sul raccordo autostradale Avellino – Salerno i sostenitori ultras di entrambe le tifoserie, durante la fase di rientro presso le ...