Auto in fiamme a Cercola | ancora ignoto il proprietario

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della tenenza disono intervenuti a via Cavour per un incendio. Leavevano totalmente distrutto una Opel Astra parcheggiata nei pressi della fermata dei mezzi pubblici. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio ma il veicolo è andato totalmente distrutto e non è stato possibile rilevare il numero di targa né il numero del telaio per accertare chi fosse il. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.