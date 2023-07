50 balene pilota sono state trovate morte su una spiaggia della costa occidentale dell'. I soccorritori stanno cercando di riportare le altre 45 che si sono arenate ma sono ancora in ...Un centinaio di balene pilota si sono arenate nelle scorse ore su una spiaggia dell'occidentale vicino ad Albany, circa 400 chilometri a sudest di Perth. Di queste, 51 non ...le balene...... con attività significative in Germania, Francia,e Canada. L'azienda domina lo scambio ... tra cui dispositivi GPS portatili per auto, aviazione, nautica e attività all'aria aperta,a ...

Australia, oltre 50 balene pilota morte sulla spiaggia a Cheynes Beach - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 26 lug. (askanews) - Oltre 50 balene pilota sono state trovate morte su una spiaggia della costa occidentale dell'Australia. I ...CHiQ, il suo marchio premium, svela l'entusiasmante proposta di marchio "Smart with Style" ...