di balene: branco si arena sulla spiaggia, oltre 50 morte Ultimo Aggiornamento 25/07/23 Fotogallery - Canadair perde il controllo e precipita nel rogo Ultimo Aggiornamento 24/07/23 ...Le madri più tutelate nel calcio giocano con Usa e. Hanno portato figlie e figli ai ... Un'di ipotetiche professioniste sacrificatesi in nome del titolo di "madre" alle quali, come ...Le madri più tutelate nel calcio giocano con Usa e. Hanno portato figlie e figli ai ... Un'di ipotetiche professioniste sacrificatesi in nome del titolo di "madre" alle quali, come ...

Australia, ecatombe di balene: branco si arena sulla spiaggia, oltre 50 morte TGCOM

Un branco di un centinaio di balene si è arenato in Australia e sono stati inutili tutti i tentativi di salvarle. "Purtroppo 51 sono morte durante la notte e per le altre si è resa necessaria ...Un nuovo studio stima che gli uccelli selvatici uccisi dalla panzoozia di influenza aviaria ad alta patogenicità A (H5N1) sono milioni in tutto il mondo ...