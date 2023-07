Aurora Ramazzotti | il secondo figlio | “Cesare è così buono che fa venire voglia di pensarci”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sono le 7.31 della mattina eposta un video in cui si gode il risveglio insieme al piccolo. La mamma lo coccola, gli accarezza i piedini, lo guarda, lo fa divertire con i suoi giochini, mentre gli canta dolcemente She Will Be Loved. Il piccolo sembra molto apprezzare, e...

Era successo con, a cui era stato costretto a chiedere scusa, ed è successo di nuovo con Federica Pellegrini che dalle colonne di Repubblica ha mostrato tutto il suo disappunto. ...... Michelle Hunziker, sua figlia svela: 'Con Cesare sono stata molto fortunata' Successivamente, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, ha anche tenuto a precisare ...La 26enne, in vacanza in Sardegna, parla di Cesare, nato lo scorso 30 marzo "Devo dire che siamo stati graziati" , confessa parlando di lei e il compagno Goffredo Cerzateme che il suo primogenito sia solo un illusione Ai follower nelle storie la 26enne confessa: " Mio figlio è un trick baby " . In realtà la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ...

Aurora Ramazzotti in vacanza non ha alcuna intenzione di rinunciare al lusso. Per andare al mare ha abbinato un completo multicolor a una micro bag griffata: ecco quanto costa. Aurora Ramazzotti si st ...E così mentre Aurora e Goffredo erano con il piccolo Cesare, all'ombra e al fresco della villa in cui hanno soggiornato, i paparazzi hanno immortalato Michelle e Tommaso mentre giocavano con Sole e ...