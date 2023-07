Audi Q6 e-tron - Nata elettrica | vuole farti viaggiare

trong>Audi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Quando l'auto che ti precede nella carovana di prototipi dal caleidoscopico camouflage frena fino a fermarsi, nell'avvicinarti alla sua coda le puoi vedere distintamente: osservate da breve distanza, le luci posteriori, in effetti proprio come ti hanno da poco raccontato si muovono incessantemente, in una sorta di danza o di formicolio ottico. la firma luminosa della nuovatrong> Q6 e-, di cui il dipartimento guidato da Stephan Berlitz va particolarmente fiero: un salto in avanti reso possibile dall'impiego degli Oled (i led organici) di ultima generazione e propedeutico a future applicazioni legate alla sicurezza (già oggi, configurando le centinaia di segmentini luminosi nella forma di un triangolo, è possibile segnalare al traffico che segue la presenza di un pericolo o l'intenzione del passeggero di aprire la ...