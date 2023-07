Audi Q6 e-tron | il rivoluzionario Suv elettrico pronto a stupire

Inoltre, tale architettura è fonte di miglioramenti tecnologici per le altre già esistenti, come la MLB Evo da cui è natoQ8 e -, la MEB dell'Q4 e -e la J1 dell'e -GT ...L'svela le prime informazioni relative alla suv elettrica Q6 e -, prevista nei primi mesi del 2024 e basata sulla nuova piattaforma PPE. DEBUTTA LA PPE - Lo sviluppo dell'Q6 e -volge al termine. La casa tedesca ha diffuso una serie di immagini ufficiali che mostrano la suv elettrica con la carrozzeria parzialmente nascosta da una camuffatura multicolore, ...... in particolareA4 eA5,Q5,A6 eA7 Sportback,A8,Q8 e -e -GT, per poi essere esteso a ulteriori vetture. Su Macitynet trovate tutte le notizie ...

Audi Q6 e-tron: prova, batteria, autonomia, uscita - Quattroruote.it Quattroruote

L’inedito SUV 100% elettrico Audi svela le sue tecnologiche caratteristiche, tra cui spiccano i sofisticati proiettori con tecnologia OLED ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...