Audero da vice all’Inter? La valutazione di mercato – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Emilè il secondo nome uscito nelle ultime ore per fare ila Yann Sommer nella futura Inter. Questa è ladidel giocatore secondo Sky Sport. SOLDI – Emilè un profilo valutato dcomedel primo che verrà acquistato, probabilmente Yann Sommer del Bayern Monaco. I nerazzurri devono prendere due portieri, l’indonesiano potrebbe essere l’alternativa allo svizzero. Lafatta dalla Sampdoria è di 7-8 milioni di euro. Il club blucerchiato intanto ha trovato l’accordo per la cessione al Lecce a titolo definitivo di Wladimiro Falcone. Inter-News - Ultime notizie e calcioInter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...