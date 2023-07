Attiviste contro la giudice di «palpata breve» e «vittima complessata» | «Intervenga Nordio» Ma lei si difende

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La studentessaa scuola dal bidello; la dipendente del museo molestata dal direttore; la ragazzina che ha denunciato le violenze nella notte di Capodanno 2021. Tratti in comune: gli assalti subiti da maschi incapaci di contegno. Ma anche l’esito delle loro battaglie per ottenere giustizia: nessuna delle tre donne è stata creduta. Dal medesimo collegio chiamato a esprimersi sui rispettivi casi: la quinta sezione collegiale del tribunale di Roma, presieduta da Maria Bonaventura. In tutti e tre i casi, ora è la magistrata ad essere finita sul banco degli imputati – per lo meno dal punto di vista delle associazioni che si battono per proteggere le donne vittime di violenza – con l’accusa di sminuire regolarmente la gravità dei fatti e far passare più o meno esplicitamente le autrici delle denunce da vittime a colpevoli. Ad andare all’attacco questa mattina, ...