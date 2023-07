Attacchi hacker già sventati | la Camera recluta ingegneri informatici

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «È una forma di guerra ibrida e noi non possiamo farci trovare impreparati». Lorenzo Fontana, presidente delladei deputati, coglie l'occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio con l'associazione stampa parlamentare per illustrare cosa sta facendo Montecitorio per fronteggiare il pericolo degli. Un rischio concreto che non può in alcun modo essere sottovalutato. Lo sanno bene le istituzioni non solo italiane, ma di tutto il mondo occidentale, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ovvero da quando i piratihanno intensificato le loro incursioni. «Abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'agenzia di cybersicurezza nazionale e iniziato ilmento die tecniciperché la questione della cybersicurezza è ...

La Camera recluta ingegneri informatici: "Attacchi hacker già sventati" Il Tempo

