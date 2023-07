Atp Umago 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 27 luglio con Cecchinato-Sonego

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilcon glie l’didi27al torneo Atp di. Al 250 sulla terra rossa croata, nella splendida atmosfera della Laguna, sul campo dedicato a Goran Ivanisevic non prima delle ore 21 è tempo di derby tra Marcoe Lorenzo, quest’ultimo testa di serie numero due e all’esordio in questo tabellone, mentre il palermitano sarà in campo per la terza giornata di fila. Di seguito ecco lazione completa. GORAN IVANISEVIC STADION ore 16.30 (1) Lehecka vs Thiem non prima delle ore 18 (6) Wawrinka vs Coria non prima delle ore 21vs (2)GRANDSTAND ore 16.30 Daniel vs (4) Carballes Baena non ...

Matteo Arnaldi batte Flavio Cobolli nel derby italiano e approda ai quarti di finale dell'250 di. Sulla terra rossa croata, il tennista ligure ha battuto il 21enne numero 148 del rankingcol punteggio di 6 - 3 7 - 6 (5) in un'ora e cinquantuno di gioco. Ai quarti di finale ...Va a Matteo Arnaldi il primo derby italiano in scena all'250 di. Il ligure ha sconfitto Flavio Cobolli, che veniva dalla bella vittoria contro l'ex campione Slam, Marin Cilic, in due set . 6 - 3, 7 - 6 in poco meno di due ore il punteggio a ...Infine, il Presidente del Circolo della Stampa ha dedicato alcune parole al torinese doc Lorenzo Sonego , attualmente in Croazia per l'250 di: " Sonego sta disputando un'ottima stagione. È ...

ATP Umago 2023, Marco Cecchinato rimonta Shevchenko e si regala il derby con Lorenzo Sonego OA Sport

Stan Wawrinka (ATP 72) ha iniziato al meglio il torneo di Umago.Grande rimonta di Marco Cecchinato nel primo turno dell'ATP 250 di Umago (Croazia, terra battuta). In seguito alla sospensione per pioggia di ieri sul risultato di 5-3 40-40 (e servizio per l’italiano ...