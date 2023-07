Atp Umago 2023 | Arnaldi ai quarti di finale | battuto Cobolli in due set

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Matteobatte Flavionel derby italiano e approda aididell’Atp 250 di. Sulla terra rossa croata, il tennista ligure hail 21enne numero 148 del ranking Atp col punteggio di 6-3 7-6 (5) in un’ora e cinquantuno di gioco. Aidisfiderà il vincente del match Lehecka-Thiem. Il numero 76 al mondo strappa subito il servizio in apertura e deve cancellare cinque palle per il controbreak, per poi portarsi sul 6-3. Nel secondo set si va rapidamente sul 5-4. Al decimo giocoviene fuori dal momento di crisi e cancella due set point. La scossa arriva in risposta, con il break che sembra spianare la strada per la vittoria. La reazione d’orgoglio di ...

Due giorni e un'interruzione per pioggia dopo, Marco Cecchinato è al secondo turno nell'250 di. L'italiano, già campione in Croazia nel 2018, ha sconfitto in rimonta il russo Alexander Shevchenko con il punteggio di 3 - 6, 7 - 6, 6 - 3. La partita si apre con tre break ...

