Atp Atlanta 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 26 luglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nella giornata di domani,26, si giocheranno i secondi turni dell’Atp 250 di. Fa il suo esordio nel torneo, grazie al bye al primo turno, la testa di serie numero 2 De Minaur, che sarà impegnato nel derby australiano con Kokkinakis, uscito vincente al tie break del terzo con Monfils. In campo anche il numero 4 del seeding Nishioka contro Vukic, che ha battuto in due set l’americano Quinn. Ecco ilcompleto della giornata. Stadium Court Dalle 17 – doppio Non prima delle 19 – Humbert vs Harris A seguire – Vukic vs Nishioka Non prima dell’1 – Kokkinaks vs De Minaur A seguire – Eubanks vs Nakashima SportFace.

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 26 luglio al torneodi2023: ecco di seguito allora la programmazione che prenderà il via con Humbert o Lestienne contro Harrys, per poi proseguire con Vukic contro Nishioka, Kokkinakis contro De Minaur nel ...

Il match clou della prima giornata era quello tra il francese Gael Monfils, 322 ATP, e l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 86 al mondo. Vittoria sofferta per il tennista australiano che ha perso ...