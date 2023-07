ATP Amburgo | Musetti-Kovalik | partita sospesa per oscurità

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ladell’ATP 500 ditraè stataper. L’incontro, rimandato più volte in giornata a causa del maltempo che si è abbattuto sull’area nel pomeriggio, è stato interrotto a causa dell’serale. I due tennisti infatti giocavano sul secondo campo, privo di faretti e alcun tipo di illuminazione. Domani, lariprenderà sul 4-1 dinel secondo set su servizio dello slovacco, nella speranza che la pioggia non disturbi nuovamente il torneo. SportFace.

(GERMANIA) - Dopo il positivo debutto contro lo svedese Ymer c'è lo slovacco Kovalik sulla strada di Lorenzo Musetti negli ottavi dell'500 di, dove l'azzurro difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Alcaraz.

