Atletica | Stecchi verso il Mondiale punta al record italiano | “Vicini all’anniversario del 2003…”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 luglio 2023) E’ stata splendida la serata a Madrid. E lo racconta ClaudioadTv. L’Azzurro delle Fiamme Gialle ha saltato con il personale di 5,82, nell’asta delsiglato a febbraio (5.82 indoor) (leggi qui) e ha vinto il Meeting del Silver Continental Tour (leggi qui). E’ una stagione in crescita pere quest’ultimoaldia Budapest.racconta le emozioni della serata di Madrid, come riporta la nota di fidal.it: “Una serata stupenda – racconta, per la terza volta in carriera a quella misura – perché ho fatto quello che cercavo da un po’ di tempo. Tanta soddisfazione, poi ho provato i 5,91 con cui avrei superato il...