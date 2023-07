Atletica | perché Massimo Stano non farà i Campionati Italiani a Molfetta | cosa è successo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Arriva una defezione di lusso ai2023 dileggera, rassegna in programma a(Bari) da venerdì 28 a domenica 30 luglio. Nella specialità della marcia infatti non sarà della partita uno dei più attesi del lotto,, bloccato da un problema dell’ultima ora. Il Campione Olimpico in carica nella 20 km infatti è infatti al momento alle prese con un fastidio muscolare da sovraccarico, rimediato proprio negli scorsi giorni. Assente anche Antonella Palmisano, la quale non prenderà parte all’evento in quanto ancora in fase di recupero dopo il lunghissimo stop che l’ha tenuta ferma per ventuno mesi. “Saranno Campioni”: Manuel Zanini, un nuovo astro nascente per il mezzofondo italiano Per ciò che concerne gli atleti convocati per i ...