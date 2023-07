(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha deciso di non partecipare aiAssoluti dileggera, che andranno in scena a Molfetta nel weekend del 28-30 luglio. La toscana non illuminerà la pedana del salto in lungo dopo aver vinto tre tappe di Diamond League tra Firenze, Stoccolma e Montecarlo. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha deciso di rifiatare dopo due mesi estremamente intensi caratterizzati appunto dai tre successi nel massimo circuito internazionale itinerante, oltre che dalla medaglia d’oro agli Europei Under 23 e dal secondo posto agli Europei a squadre. L’azzurra, che nel Principato si è spinta fino a 6.95 metri (suo personale all’aperto) e che in inverno si è messa al collo l’argento agli Europei Indoor con il record nazionale di 6.97, ha scelto di non cimentarsi nella ...

L'Italia ospita per l'ottava volta i campionati mondiali e raccoglie le prime medaglie, proprio mentre arrivano buone notizie dal nuoto in Giappone, l'ritrovaIapichino e si attende Jacobs. L'anno prossimo, ai giochi olimpici in Francia, 'potremmo anche migliorare i numeri di Tokyo 2020', dice Malagò Sullo stesso argomento: Da quest'...La giovane azzurraIapichino, appena laureatasi campionessa europea Under 23 nel salto in ... in particolare i giovani, alle discipline dell', allargando la platea degli spettatori ...Studi e moda per ora restano in secondo piano "Com'è giusto che sia: ma, dieci giorni fa, ha preso 27 in diritto privato e a settembre sosterrà altri esami". Leggi i commenti: tutte ...

Atletica, Larissa Iapichino rinuncia ai Campionati Italiani: la scelta verso i Mondiali OA Sport

L’azzurra, 21 anni appena compiuti, centra una prestigiosissima tripletta nel salto in lungo (Firenze, Stoccolma, Montecarlo), riuscita in passato solo a Gimbo Tamberi, e guarda al Mondiale di Budapes ...L'azzurra Larissa Iapichino e il tris in Diamond League: "Le chiavi Il lavoro con il mental coach e la spensieratezza" ...