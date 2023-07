Atletica | i migliori italiani nei ranking mondiali Tamberi e Iapichino stellari | Ceccarelli insidia Jacobs | balzo Furlani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Manca meno di un mese ai2023 dileggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. L’Italia vuole essere grande protagonista nella capitale magiara, ma diamo uno sguardo a quali sono iazzurri neidi World Athletics. Gianmarcoè splendido secondo nel salto in alto, ad appena nove punti di distacco dallo statunitense JuVaughn Harrison. Il Campione Olimpico e d’Europa, nonché vincitore delle ultime due edizioni della Diamond League, è ritornato in pedana vincendo gli Europei a squadre e poi inscenando un duello rusticano con Mutaz Essa Barshim fino a 2.34 metri. Anche Andy Diaz è secondo: fresco di cittadinanza italiana, il triplista ha vinto il Golden Gala di Firenze con il nuovo record nazionale e insegue a 25 punti il fuoriclasse ...