Atalanta-Pro Vercelli oggi in tv | canale | orario e streaming amichevole 2023

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’torna in campo a Zingonia, mercoledì 26 luglio, alle ore 17 contro la Proal Centro Sportivo Bortolotti. La partita si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti. Dopo il ritiro in Valseriana, Gian Piero Gasperini cerca risposte convincenti dai suoi ragazzi, che si avvicinano all’esordio in campionato. Sabato 29 luglio alle 16:00, invece, l’asticella si alzerà ulteriormente, con i nerazzurri impegnati in Inghilterra, in casa del Bournemouth. Prima però si pensa alla Pro. Non è stata ancora annunciata la diretta tv o, ma è possibile che il match venga trasmesso sui canali social della società bergamasca. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE SportFace.

CALCIO . Mercoledì 26 luglio a Zingonia l’amichevole con la squadra piemontese che gioca in Serie C: inizio ore 17, tribune del Centro Bortolotti aperte fino a esaurimento dei posti. Venerdì 28 luglio ...La squadra allenata da Gian Piero Gasperini continua la propria preparazione in vista del via del campionato Doppia sessione di allenamento dell’Atalanta che ha continuato il proprio lavoro al Centro ...