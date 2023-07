Atalanta-Pro Vercelli LIVE | sintesi | tabellino | risultato e cronaca

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Amichevole precampionato in quel di Zingonia trae ProA Zingonia,e Prosi affrontano in amichevole per quello che è il quarto test stagionale.-PRO: LAFORMAZIONI UFFICIALI In attesa delle formazioni ufficiali-PRO0-0: