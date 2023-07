Atalanta-Pro Vercelli 5-0 LIVE | dominio nerazzurro a Zingonia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Amichevole precampionato in quel ditrae Pro: sintesi, tabellino, risultato e cronaca Ae Prosi affrontano in amichevole per quello che è il quarto test stagionale.-PRO: LA CRONACA Tutto pronto per l’inizio del match. E’ COMINCIATA-PRO2? Pressing dell’sulle fasce laterali con Zortea e Cambiaghi. 4? OCCASIONE: Calcio d’angolo, colpo di testa di Scalvini: palla alta. 5? MUSTACCHIO: Tiro dalla destra dell’attaccante della Pro. Palla alta. 11? Cross a giro di Zortea: una telefonata per il portiere ospite. 15? Partita molto ...

L'Atalanta chiude in vantaggio il primo tempo della propria amichevole con la Pro Vercelli. Doppietta per il nuovo acquisto Michel Adopo ...Amnesie difensive, buona la prova del neo acquisto Spavone, e di Emmanuello. Buoni fraseggi a centrocampo della squadra di Dossena.