Assistenza alla persona e occupazione | Santangelo | con Fortini pronti a far partire nuovi percorsi formativi

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Maddaloni. «L’è un tema delicatissimo sul quale la Regione Campania pone l’attenzione massima. La presenza oggi dell’assessorene è la riprova: la creazione diprofessionalizzanti che creano sbocchi occupazionali costituisce la risposta più rapida ed efficacedomanda diche arriva dai cittadini. I sindaci quotidianamente vengono sommersi da richieste di aiuto alle quali va data una risposta potenziando i servizi. Progetti come questo realizzato con i fondi dell’asse tre del Por Campania costituiscono un supporto fondamentale al lavoro degli enti locali. Con l’assessorefaremo la nostra parte per continuare ad avviare al lavoro sempre più cittadini offrendo in ...