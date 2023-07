Assalito da uno sciame di api su un set cinematografico di Roma | è grave un giovane appassionato di apicultura

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Due alveari di grandi dimensioni, con circa 150mila api al loro interno, sono stati scovati su un set degli studi cinematografici Videa di, nel corso delle riprese di un film. Unmembro della troupe addetto alla produzione con la passione per l’ha cercato di rimuoverli per mettere in sicurezza gli altri presenti, ma è statoda una quantità di api che sono riuscite a penetrare nel casco protettivo indossato. Circa un centinaio le punture riportate: per ilè stato necessario l’intervento dell’ambulanza e il trasporto all‘ospedale Sant’Andrea, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul set, situato nei pressi degli studi Rai Saxa Rubra, è in seguito giunto l’esperto zoofilo Andrea Lunerti che dopo diverse ore di lavoro è infine riuscito a rimuovere gli ...

Un tecnico cinematografico è in condizioni gravi dopo esser stato assalito da uno sciame d'api nei pressi degli studi cinematografici Videa, in via Livigno, vicino Saxa Rubra. Sciame di api assale un operatore su un set cinematografico L'uomo voleva "bonificare" la ...

