Ascolti tv | testa a testa tra ‘Hotel Portofino’ e ‘Battiti Live’

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) –neglidel prime time di ieri sera tra Rai1 e Italia1 nella fase di sovrapposizione tra 'Hotel Portofino' e 'Battiti Live'. Sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, infatti, la serie ha totalizzato 1.721.000 telespettatori e uno share del 12,44% mentre lo spettacolo di RadioNorba ha interessato 1.718.929 telespettatori e il 12,43%. Terzo posto per Canale 5 con il film '7 ore per farti innamorare' che ha realizzato 1.421.000 telespettatori e uno share del 10,2%. Fuori dal podio su Retequattro 'Delitti ai Caraibi' ha raggiunto 687.000 telespettatori (5,1%) di share mentre su Rai2 il film 'Appena un minuto' ha totalizzato 634.000 telespettatori e uno share del 4,4%. Su Rai 3 'Filorosso' è stato seguito da 616.000 telespettatori (4,8% di share). Su La7 'In onda Estate' è ...