Ascolti TV | Martedì 25 Luglio 2023 Vicinissimi Hotel Portofino e Battiti 12 44 vs 12 43% in sovvraposizione Il film di Canale 5 10 2% Bene De Girolamo-Semprini 21 5%

(Di mercoledì 26 luglio 2023): Daniele Pecci e Natasha McElhone Nella serata di ieri,25, su Rai1ha appassionato 1.721.000 spettatori pari al 12.4%. Su5 7 Ore per Farti Innamorare ha raccolto davanti al video 1.421.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Appena un Minuto ha interessato 634.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.30 alle 0.22 –Live ha intrattenuto 1.525.000 spettatori pari al 12.7% (presentazione: 1.149.000 – 7.3%, ultimo segmento: 772.000 – 15.4%). In sovrapposizione, dalle 21.33 alle 23.31, la nuova serie di Rai1 ha ottenuto 1.720.644 e il 12.44% mentre lo show di RadioNorba ha raccolto 1.718.929 e il 12.43%. Su Rai3 Filorosso ha raccolto ...

