Ascolti TV | Martedì 25 Luglio 2023 Vicinissimi Hotel Portofino e Battiti 12 44 vs 12 43% in sovrapposizione Il film di Canale 5 10 2% Bene De Girolamo-Semprini 21 5%

(Di mercoledì 26 luglio 2023): Daniele Pecci e Natasha McElhone Nella serata di ieri,25, su Rai1ha appassionato 1.721.000 spettatori pari al 12.4%. Su5 7 Ore per Farti Innamorare ha raccolto davanti al video 1.421.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Appena un Minuto ha interessato 634.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.30 alle 0.22 –Live ha intrattenuto 1.525.000 spettatori pari al 12.7% (presentazione: 1.149.000 – 7.3%, ultimo segmento: 772.000 – 15.4%). In, dalle 21.33 alle 23.31, la nuova serie di Rai1 ha ottenuto 1.720.644 e il 12.44% mentre lo show di RadioNorba ha raccolto 1.718.929 e il 12.43%. Su Rai3 Filorosso ...

... cambio programmazione Rai agosto Con il mese di agosto si assiste a un cambio programmazione per Hotel Portofino, la nuova serie tv che ha debuttatoscorso condecisamente deludenti. ...In attesa di scoprire come andranno dunque glidi questa seconda puntata scopriamo cosa accadrà nel prossimo appuntamento, il terzo, in ondaprossimo, 2 agosto. Le anticipazioni della ......prima serata ieri 25 l uglio 2023 quali sono le analisi sui dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.ittv 25 luglio: chi ha vinto ieri sera Nella serata di ieri,...