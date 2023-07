Ascolti TV | Martedì 25 Luglio 2023 Hotel Portofino parte dal 12 4% 1 | 72 mln | Battiti 12 7% – 1 | 5 mln sempre meglio di Canale 5 10 2% – 1 | 4 mln Bene De Girolamo-Semprini 21 5%

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 26 luglio 2023): Daniele Pecci e Natasha McElhone Nella serata di ieri,25, su Rai1ha appassionato 1.721.000 spettatori pari al 12.4%. Su5 7 Ore per Farti Innamorare ha raccolto davanti al video 1.421.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Appena un Minuto ha interessato 634.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.30 alle 0.22 –Live ha intrattenuto 1.525.000 spettatori pari al 12.7% (presentazione: .000 – %). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 616.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 687.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 627.000 ...