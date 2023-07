Ascolti tv ieri | Battiti Live stabile | boom Reazione a Catena e Morning News

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Glitv di, martedì 25 luglio 2023, hanno fatto registrare persu Italia 1 1.525.000 spettatori pari al 12.7% di share. Il programma musicale condotto da Alan Palme Elisabetta Gregoraci (QUI i dettagli del suo look) ha battuto in share la serie Hotel Portofino su Rai1 che ha ottenuto un netto di 1.721.000 spettatori, 12.4%. Superata anche Canale 5: il film 7 Ore per Farti Innamorare è stato visto da 1.421.000 spettatori, 10.2% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 film Appena un Minuto 634.000, 4.4% Rai3 Filorosso 616.000, 4.8% Rete 4 Delitti ai Caraibi 687.000, 5.1% La7 In onda Estate 627.000, 4.4% TV8 film L'Ultimo dei Mohicani 399.000, 2.9% NOVE film Ip Man 3 412.000, 2.9%. IN AGGIORNAMENTO