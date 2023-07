Ascolti tv | i dati di martedì 25 luglio 2023

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Idi ieri sera Nella serata di ieri,25, su Rai Uno Hotel Portofino ha raccolto 1.721.000 spettatori pari al 12.4%. Su Canale 5 7 Ore per Farti Innamorare ha raccolto 1.421.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Appena un Minuto coinvolge 634.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Battiti Live porta a casa 1.525.000 spettatori pari al 12.7% (presentazione: 1.149.000 – 7.3%, ultimo segmento: 772.000 – 15.4%). Su Rai3 Filorosso conquista 616.000 spettatori pari ad uno share del 4.8% (presentazione: 702.000 – 4.5%). Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 687.000 spettatori con il 5.1% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

