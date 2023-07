Arsenal | Arteta avvisa il Newcastle | 'Tierney? La competizione in rosa è positiva'

Commenta per primo Mikel, allenatore dell', ha parlato del futuro di Kieran Tierney , laterale sinistro dei Gunners cercato da Newcastle e Aston Villa: 'Ovviamente è nei nostri piani. Ha fatto bene sino a ora ...... l'è una vera e propria fede. Da sempre tifoso Gunners, ha saputo raccoglierne l'eredità di ...dal titolo in Premier League sembrano averne fiaccato la voglia di sostenere la squadra di, ...Sarà invece il quarto test per i londinesi, reduci dalla sconfitta per 2 - 0 contro il Manchester United (l'è stato poi battuto anche ai rigori). In precedenza gli uomini di Mikel...

Arsenal, Arteta toglie Thomas dal mercato: "Resterà qui con noi" Sportitalia

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato del futuro di Kieran Tierney, laterale sinistro dei Gunners cercato da Newcastle e Aston Villa: "Ovviamente è nei nostri piani. Ha fatto bene sino a o ...Arsenal-Barcellona è l'incrocio tra due big del calcio europeo in terra USA: guarda in streaming la partita del Soccer Champions Tour.