Armored Core 6 | Fires of Rubicon | svelata la durata del titolo

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ladeltargato FromSoftware,6:of, è stata. Scopriamo insieme quante ore di gioco saranno messe a disposizione degli utenti in questa news dedicata Sebbene non sia in grado di superare le dimensioni di Elden Ring, ultima release targata FromSoftware,6:ofè un’esperienza di per sé molto corposa. Stando alle ultime pubblicazioni e agli ultimi video e contenuti circolati in rete nelle scorse ore, l’esperienza sarà sicuramente molto lunga e densa. Ladi6:ofsi attesterà, infatti, intorno alle 50/60 ore, ...