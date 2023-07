Armored Core 6 | Fires of Rubicon | ecco il nuovo gameplay trailer

... e successivamente una missione conclusiva molto più pericolosa, durante la quale Raven deve scontrarsi con altriVI si presenta con notevoli miglioramenti di natura ...6: Fires of Rubicon . Solo a leggerlo fa davvero strano dopo una decade passata a realizzare GDR - Action e invece è tutto vero: FromSoftware ha ripescato una delle serie mech più amate e ..."C4 - 621", nome in codice "Raven". Questa è la nostra identità inVI: Fires of Rubicon , il nuovo capitolo dell'omonima serie mecha firmata FromSoftware che torna dopo dieci anni dall'ultima pubblicazione -: Verdict Day . In una caldissima ...

Armored Core 6, abbiamo provato le prime ore dell'attesissimo gioco di FromSoftware Multiplayer.it

