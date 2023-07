Argento mondiale per Di Veroli nella spada maschile a Milano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'azzurro battuto in finale dall'ungherese Mate Tamas Koch con il punteggio di 14-10.- Medaglia d'per Davide diai Mondiali di. L'azzurro è stato battuto in finale dall'ungherese Mate Tamas Koch con il punteggio di 14-10. Per il 21enne romano delle

Alice Volpi, 31enne senese, ultima italiana a fregiarsi del titolo iridato nel 2018, ha fatto il bis oggi alla rassegna milanese, battendo con facilità Arianna Errigo, cosa che le ha consentito di ...Alice Volpi conquista l’oro nel fioretto femminile ai mondiali in corso a Milano battendo una straordinaria Arianna Errigo nella finale tutta italiana. La toscana ha superato la brianzola con 15 ...