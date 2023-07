(Di mercoledì 26 luglio 2023)di un', in località “Istunu". Il, ferito a un occhio e impossibilitato a volare, è stato notato, poco dopo l'alba, nei terreni di famiglia dagli allevatori desulesi Antonello e Salvatore Locci. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Gole del Saggittario Una vera e propria oasi naturale protetta dal WWF, nella quale vivono il lupo e l'orso Marsicano, l'e il falco Pellegrino. Un luogo affascinante scavato dalle acque ...... Social Sciences, presso il Gran Sasso Science Institute dell', e referente per il Comitato ..."Su quali competenze locali fare leva e quali politiche immaginare al fine di dare spazioal "...... grazie anche ad altri interventi in corso e programmati sulla linea L'- Sulmona (Bretella ... senza dubbio, una rispostae concreta a chi aveva messo in dubbio la realizzazione dello ...

Aquila reale ferita, il salvataggio del rapace a Laconi Liberoquotidiano.it

Il 12 luglio scorso, a L’Aquila, presso il Gran Sasso Science Institute – uno dei 7 centri universitari di alta formazione riconosciuti dal Ministero per l’Università e la Ricerca – si è tenuto il Mar ...Salvataggio di un’aquila reale, stamane, a Laconi, in località “Istunu”. Il rapace, ferito a un occhio e impossibilitato a volare, è stato notato, poco dopo l’alba, nei terreni di famiglia dagli allev ...