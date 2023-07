Aprilia Corruzione e traffico illecito di rifiuti | due arresti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell'ambito di indagini in materia die contrabbando di carburanti - coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri - ...(LT) e ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell'ambito di indagini in materia die contrabbando di carburanti - coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri - ...(LT) e ...... in particolare, di individuare e ricostruire le operazioni illecite poste in essere da imprenditori attivi nel settore dei carburanti, i cui impianti di Anzio, Albano Laziale,e Lanuvio, ...

Quindici arresti per corruzione e contrabbando di carburante, coinvolto un uomo di Aprilia ilmessaggero.it

Sottraevano il carburante destinato ai velivoli dell'Aeronautica della base militare di Pratica di Mare per venderlo illegalmente ai gestori di quattro stazioni di servizio di Anzio, ...CRONACA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini in materia di corruzione e contrabbando di carburanti – coordinate dalla Procura della Repubblica di ...