Anzio | Franchetti ci porta “A tavola con gli antichi romani”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 luglio 2023)– Il 28 luglio alle ore 21,30, il Museo Civico Archeologico ospiterà la presentazione del saggio “Acon gli”, del divulgatore storico Giorgio. Il volume permette di fare un viaggio nel passato per entrare nella quotidianità deie scoprire le loro abitudini e le ritualità legate al consumo del cibo. Sarà possibile sedere virtualmente acon i nostri antenati culturali per rispondere a una serie di domande: quanto costava fare la spesa in epoca flavia? È vero che imangiavano sempre sdraiati? Quanto potevano spendere per allestire sontuosi banchetti? Quanti tipi di pane erano a disposizione dei? Cosa mangiavano? Hanno sempre mangiato in questo modo? Quanto il cinema ha ...