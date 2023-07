Antonella Fiordelisi e la confessione dolorosa | “Lacrime e debolezza” | cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La modella originaria di Salerno si racconta sui social tra difficoltà e sofferenze:negli ultimi tempi adPerè iniziata una fase della vita molto importante e delicata. Dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria per l’ex gieffina è iniziata una fase particolarmente delicata. Da circa un mese infatti l’influencer vive da sola, avventura intrapresa per la prima volta. Intervenuta sul proprio account Instagram nelle scorse ore l’ex gieffina si è raccontata, ponendo anche un interrogativo ai follower, oltre a svelare nel dettaglio: “Avete mai vissuto da soli? Questo mese per me è stato difficilissimo, non vi nego che quasi tutti i giorni prima di addormentarmi scendeva ...