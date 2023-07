Anticipazioni Temptation Island 2023 | puntata lunedì 31 luglio 2023 | le coppie che si sono lasciate definitivamente e quelle che stanno insieme

(Di mercoledì 26 luglio 2023)31si preannuncia una serata carica di emozioni, colpi di scena e rivelazioni con laconclusiva di, la quale offrirà uno sguardo appassionante sulla vita dellerimaste presso l’Is Morus Relais e rivelerà cosa è accaduto ai partecipanti a distanza di un mese dalla fine del reality. Il destino delle relazioni sarà svelato e gli spettatori saranno in attesa di sapere se i cuori siuniti ancora di più o se sidivisi per sempre. Federico e Ale,a Vittoria e Daniele, sveleranno le ragioni che li hanno spinti a prendere decisioni cruciali prima del termine dei 21 giorni previsti. La tensione ...

Island, ledell'ultima puntata L'ultimo appuntamento con il docu - reality di Filippo Bisciglia ci aspetta lunedì 31 luglio 2023, dove scopriremo il destino di altre due ...sesta e ultima puntataIsland 2023 del 31 luglio Lunedì 31 luglio andrà in scena la sesta nonché ultima puntata diIsland che oltre che mostrarci la conclusione ...Andrà in onda stasera, 24 Luglio 2023, la penultima puntata diIsland e sono già state pubblicate ledi ciò che vedremo in onda tra qualche ora. Gli occhi sono tutti puntati su Perla e Mirko: la coppa di Rieti inizialmente sembrava ...

Perla e Mirko si ritrovano al falò di confronto a Temptation Island 2023. La coppia sorprende tutti e decidono di iniziare una nuova vita. Ecco il video ...Proprio quando mancava poco alla fine del reality, due coppie di Temptation Island decidono di lasciarsi dopo il falò.