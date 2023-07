Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 26 Luglio

Leggi su zon

(Di mercoledì 26 luglio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 26Ariane tenta in tutti i modi di riavvicinarsi a Robert, affermando che sarebbe persino disposta a cedergli le sue quote dell’albergo, purché lui la perdonasse e tornasse con lei. Robert è scandalizzato dalla proposta, ma Werner pensa che sarebbe l’unico modo per liberarsi di lei una volta per tutte.: Deborah ...