Antibiotico-resistenza | Iss avvia primo monitoraggio nazionale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute)()() - L'Istituto superiore di sanità annuncia l'avvio delsull'- un'emergenza di salute pubblica che vede l'Italia ai primi posti fra i Paesi Ue - sulla nuova piattaforma Spincar "unica in Europa", messa a punto e gestita dall'Iss per la lotta ai super batteri, e destinata a Regioni e aziende sanitarie. Il sistema, realizzato all'interno dei progetti Ccm (Centroper la prevenzione e il controllo delle malattie) 2018 del ministero della Salute, "definisce standard e indicatori omogenei per tutte le strutture del Servizio sanitario- spiega l'Iss - permettendo a Regioni e aziende sanitarie di confrontare tra loro lo stato di avanzamento e applicazione del Piano ...